中國可重複使用太空飛行器　俄專家：向美國發出新挑戰

中國方面宣布可重複使用的試驗太空飛行器已經成功着陸，俄羅斯專家9月7日認為，中國在太空探索領域向美國發出了新的挑戰。

中國已經取得技術突破，成為擁有可重複使用太空飛行器的世界第二大國。俄羅斯專家9月7日在接受俄羅斯衛星通訊社採訪時，就中國成功測試首個可重複使用太空飛行器的重要性評價認為，這將加劇中美在太空領域的競爭。

按照中國官方媒體新華社說法，在酒泉衛星發射中心9月4日成功發射的可重複使用太空飛行器，在軌飛行2天後，於9月6日成功返回預定着陸場。（新華社）

蘇聯飛行員兼太空人亞歷山德羅夫（Alexander Alexandrov）稱，中國取得了技術突破，對美國構成了挑戰。「我祝賀他們又向前邁出了一步！這為他們提供了發展空間技術的巨大機會。」「當然，俄羅斯和美國的經驗對此都有幫助。自然這是對美國的挑戰，中國仍然有其實力，正在追趕美國。」。

「具有軍事或雙重目的」

俄羅斯太空政策研究所科學主管莫伊謝耶夫（Ivan Moiseyev）推測，中國可重複使用太空飛行器可能類似於美國空軍的X-37B航天器。「一些已經透露給外國媒體的參數表明，中國太空飛行器與美國裝置相似。不過目前還沒有官方訊息，只是猜測。但是我可以肯定地說：中國太空飛行器具有軍事或雙重目的」。

俄羅斯太空科學院通訊院士月寧（Andre Yuening）指出，暫時有關這種新型可重複使用太空飛行器的訊息很少，這是中國太空領域的傳統，這可能是由於這些計劃具有雙重目的。「對於中國太空領域而言，這無疑是技術上向前邁出的又一步。中國正在按照自己的老傳統逐步卻自信地發展本國的航天技術」。

俄羅斯試飛太空人、自然科學技術史研究所專家克里切夫斯基（Sergey Krichevsky）認為，「這是中國對美國發出的獨特挑戰，但這也是大勢所趨。一句話，這是全世界太空事業發展的重要事件」。