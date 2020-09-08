【英國脫歐】約翰遜擬質疑脫歐協議對北愛立場　否認有意毀約

英國脫歐的過度期屆滿在即，倫敦當局計劃推出新法案，可能影響後脫歐時代與歐盟的海關安排，當局否認有意撕毀現有的協議，首相約翰遜（Boris Johnson）則可能就北愛爾蘭問題向歐盟質疑協議內容。

英國政府準備在9月9日推出《英國內部市場法》（UK Internal Market Bill），就國家補貼及北愛爾蘭海關等問題消除含糊部分，包括賦予官員權力廢除從北愛爾蘭入口英國的出口聲明，以及確保歐盟對地方企業的國家補貼只適用於北愛等。

政府消息人士強調，有關法例並非取代現有脫歐協議的法律地位，而是在非常極端的部分作出輕微澄清。當局指法例是英國一旦沒法在年底前與歐盟達成自由貿易協議時，就需要有措施保障英倫三島的貿易。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）認為，相信英國政府會全面實施脫歐協議，亦是將來發展雙方關係的先決條件，她強調，北愛爾蘭協議是保障愛爾蘭島上和平、穩定及維持單一市場完整非常重要。

《每日電訊報》7日報道，約翰遜準備在8日向歐盟提出現有的脫歐協議在北愛爾蘭問題上出現法律上矛盾，認為在去年達成協議時，沒預見可能導致北愛爾蘭從英國本土分隔。