【中印衝突】印媒：中印外長或在伊朗會晤討論兩國邊境問題

中印邊境9月7日爆發鳴槍事件，緊張局勢升溫。知情人士9月7日披露，印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）可能於9月8日在伊朗與中國外長王毅舉行雙邊會談。

據印度報業托拉斯（PTI）9月7日報道，知情人士披露，在對俄羅斯進行為期4天的訪問之前，印度外交部長蘇傑生可能會先訪問伊朗，預計他將在伊朗與中國外長王毅就中印邊境爭端舉行雙邊會談。

知情人士說：「在對俄羅斯進行為期4天訪問的途中，印度外交部長蘇傑生很有可能於8日在伊朗停留，預計他將在那裏與中國外長王毅舉行雙邊會談。」

目前中印外長將在伊朗舉行會晤的消息尚未得到兩國官方的證實。

據透露，蘇傑生可能在前往莫斯科之前在德黑蘭與伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）會晤。

另據《印度教徒報》（The Hindu）9月7日報道，蘇傑生7日表示，拉達克（Ladakh）東部的局勢「非常嚴重」，並呼籲「中印雙方在政治層面進行深入對話」。

在一次公開活動上，當被問及如果9月10日與中國外長王毅在莫斯科舉行面對面會晤，將要對王毅說些什麼時，蘇傑生說，過去30年來，中印邊境是和平與安寧的，這為雙方改善關係鋪路。

他表示，印度和中國需要找到一種「適應之道」。