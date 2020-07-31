69歲婆婆遭強姦　報警無人信　韓電影揭露世上最無助的性侵受害人

前不久，一部韓國電影《老婦人》在微博上引起熱議：韓國人太敢拍了！這是亞洲第一部聚焦老年性侵事件的電影，講述了69歲的女主角被29歲的男護工強姦後，為了守護自己尊嚴，奮鬥到底的故事。

導演林善愛曾參與《熔爐》的電影劇本製作，《老婦人》是她自編自導的長篇處女作，因為資金壓力只拍了一個月。影片在2019年釜山電影節上入圍「新浪潮單元」，獲觀眾選擇獎，將於今年8月末在韓國上映。

一条第一時間聯繫了林善愛導演，聽說電影還未上映時就在中國引發討論，她也非常驚喜。這是她第一次向中國觀眾講述這部電影的創作故事。

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自述：林善愛 編輯：魯雨涵（一条）

在性侵議題被廣泛討論的今天，仍然有一個群體處於法律和輿論的邊緣地帶：老年人。2013年，韓國導演林善愛在網上看到了一系列關於老年人被性侵的專題報導，以此開始了劇本創作。此前，林善愛曾經參與過《熔爐》的電影腳本製作。2019年，她完成了自導自演的長篇處女作《老婦人》，韓文名直譯《69歲》。

故事發生在2012年。女主角沈孝靜69歲，身材、氣質和穿着打扮在同齡人中都很出眾。她曾經在醫院做護工，現在作為家庭護工和作家南東仁生活在一起。一天她在接受康復治療時，被29歲的男看護性侵。在報警和上訴的過程中，孝靜屢屢受挫。施暴者宣稱，「這不是強姦，而是你情我願的性交」，警察質疑她是否患上了老年癡呆症，法院也駁回了對施暴者的拘捕令。只有東仁願意幫助她，但是兩人的同居關係卻常常受到外人的指摘。

林善愛在調查走訪中發現，老年人被性侵後的上訴成功率非常低，沒有人會相信一個年輕男性會強姦一位年老女性，這也成了施暴者把老年女性當作目標的原因。在電影中，孝靜曾絕望地問負責這個案件的刑警：「如果我是個年輕女性的話，那個人就會馬上被逮捕了吧？」

性侵和年齡無關，任何人都有可能成為性暴力的受害者。2011到2014年，河南曾發生一起案件，一個人性侵了村裏的很多人，被性侵者年紀最小75歲，最大95歲。對此，專家解釋說：性侵並不只關於性，而是關於控制和權力。

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電影不僅討論了老年人被性侵這個敏感話題，也展現了韓國社會下老年群體的生存狀況。韓國是全球是首個零出生率的國家，65歲以上的人口比例高達15.8%，遠高於世界平均水平9.3%。

同為東亞國家，中國的老年群體也面臨着和韓國相似的問題。大部分中國老人缺少社會參與度，極度依賴子女，帶孫輩、做家務和廣場舞組成了他們的晚年生活。同時，社會上已經多次爆出生活不能自理的老人被護工虐待、性侵的新聞，對他們的心理和生理造成了巨大傷害。

中國發展基金會在年初預測，中國將在2022年左右正式進入老齡社會，65歲及以上的老年人口將佔到總人口的14%以上。無論是老年人可能受到的性威脅，還是他們在日常生活中遭到的歧視，都是亟需被正視的話題。

林善愛在採訪中說，她在電影中展現的不僅是年輕男性對年老女性造成的傷害，而是整個社會對老年群體的歧視和偏見：沒有性吸引力，沒有勞動力價值，沒有追求晚年伴侶的權利……如此下來，就連老年人自己，也會慢慢喪失自尊和自愛。

在微博上關於《老婦人》討論中，有人質疑「韓國人甚麼都敢拍，但什麼改變都沒有」。對此，林善愛坦然地說，自己並不寄希望讓一部電影改變世界，而是想從觀察者的角度記錄世界。而驅動她寫下這個故事的，正是對現實深深的「無力感」。

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以下是林善愛的自述：

在老年性侵題材上邁出第一步

以性侵事件為題材的電影已經有很多了，但是聚焦老年女性遭受性侵的電影，據我所知在韓國和其他國家還幾乎沒有，所以我決定在這個題材上邁出第一步。在查找了真實案件和相關法案後，我把故事背景設在了2010年初。

韓國在2010年制定了《性暴力特別法》，這個法案是為了加大對性犯罪者的懲處力度而頒布的，如果受害人是兒童、青少年或殘疾人的話，受害人調查將由女性警察進行，同時施暴者會被無條件拘留。然而，法案在實際操作中是存在漏洞的。電影中，孝靜是殘疾人，但是她的案件甚至都沒有立案，法院駁回了對施暴者的拘捕令，理由是年輕男性不可能會性侵年老女性。

日常生活中，很多人會把老年女性看作無性別的人，這種偏見恰恰成了施暴者把老年女性作為目標的原因，因為「即使報警也沒有人會相信」。女主角孝靜因為遭受了性侵，生活中的一切都坍塌了，但是施暴者既沒有被醫院開除，他的生活也沒有任何改變。性侵帶來的所有二次傷害和損失，都只能由受害者承擔。【相關圖輯】大部分受害人衣着保守 八成以上熟人犯案 性侵10大常識與誤解（點圖放大閱讀）：

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內心的傷口無法被治愈

電影最開始有這樣一個場景，孝靜四肢完全不動，放任自己在水面上任意漂浮。這讓我想到在遭受性侵以後，生活的規律完全被打破，在掙扎中沉到水底的女性形象。孝靜很喜歡游泳，即便69歲了，她依然保持游泳的習慣。游泳一方面可以很自然地凸顯她的身材，另一方面，游泳是一種具有規則性的運動，如果失去呼吸的規律，就會沉到水下，這和孝靜被性侵打斷的人生是非常像的。在電影前半部分，孝靜有這樣的台詞：「一切都會隨着時間流逝好起來。」但是看到結尾才發現，並不是所有的事情都是這樣。

我最喜歡的一場戲，是影片後面孝靜在屋頂上晾衣服的那個場面。她看着陽光灑下來，脫下了橡膠手套， 舉起了手，你能看到她因為被性侵而造成的手腕上的瘀青完全消失了。她翻轉手腕，看了又看。外在的、生理上的傷痛雖然可以隨時間痊癒，但是內心的傷口卻是很難得到治癒的。

韓國60多歲的女演員中，適合演孝靜這個角色的並不多，藝秀晶老師是這個角色的最佳人選。我把劇本轉交給了藝老師，幸運的是她覺得這個題材很好，她曾說過一個年輕人能寫出這樣的劇本，讓她感到非常自豪。

「我希望老年人不要再去撿破爛了」

片中的女主角，我設定她的年齡是69歲，這是我個人認為的中年和老年的界限。這部電影雖然是以性侵事件為題材，但它也反映了老年人生活在韓國社會中的困境。在醫院裡有一個場面，孝靜去找護士長，護士長看了她的穿着以後，冷嘲熱諷道：「你穿成這樣，誰會覺得你是​​護工啊？」即使是同性，也不能對老年女性投以善意的眼光。孝靜跟餐廳的女老闆抱怨說：「現在需要我的地方就只有這裏了。」這句話不僅是在說工作崗位，也反映了老年人總被認為沒有社會價值的偏見。藝秀晶老師在其他採訪裏也曾經說過：「我希望老年人不要去撿破爛了。」

我有一個上幼兒園的孩子，在接孩子放學的時候，經常會看到一些老年人代替父母去接孩子。這些人很多並不是孩子的親屬，而是專門接兒童放學的看護。其實這是一種很好的選擇，因為他們還在社會上發揮自己作為勞動力的價值。東仁在電影中對孝靜說：「不要放棄，不管是什麼。」這句台詞不僅包含着他希望孝靜能在性侵事件中鬥爭到底的想法，也與這個社會對老人的態度進行了正面碰撞。我希望電影能表現出即便是老年人，他們也有自己的尊嚴，他們也想通過抗爭，來證明自己仍然活着。

如果什麼都不做，就不會有任何改變

《老婦人》不是商業投資的電影，而是籌集了政府補助金拍攝的，所以預算壓力比較大。我們的拍攝時間只有一個月，只拍了19場。在電影拍攝中，我有意地削弱了一些可能讓人產生誤解的場景，也減少了電影中的訊息量。很多關於性暴力的新聞，經常會曝光受害者和施暴者的個人信息，這些訊息和案件無關，卻會讓觀者產生偏見，比如對受害者的指責、對施暴者的同情。片中，我不想刻意煽情，凸顯孝靜的不幸，而是希望觀眾能夠客觀地看待這個事件。如果可以給觀眾提供自己思考和判斷的空間，那麼他們在看電影的時候也會一直保持尋找答案的積極性。

《老婦人》在2019釜山電影節上獲觀眾選擇獎（一条授權使用）

去年，《老婦人》在釜山電影節上迎來了第一批觀眾，我很激動，也很好奇他們會有什麼樣的評價。電影展映之後，很多觀眾上傳了影評，很多人完全把我想表達的內容讀懂了，這讓我非常感動。

2018年，韓國社會經歷Metoo運動之後，每天仍然有很多性暴力事件發生，特別是關於年老女性的性侵事件仍然處於死角地帶。作為一個在韓國社會生活的女性，我也或多或少經歷過被性暴力威脅的時候，和我同齡的女性大多都有相似的經歷。我不希望《老婦人》這部電影僅僅重現了某個案件，我希望觀眾能夠認識到，電影中發生的事情，不是發生在某個人身上的個例，而是在「我」的未來，在「我們」的身邊都很有可能發生的事情。

之後我還會再寫一些關於女性和社會邊緣人群的故事。一部電影可能不會改變世界，但是至少可以起到監督的作用，最重要的是可以震懾到施暴者。我相信如果什麼事都不做的話，就更不會有任何改變。

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