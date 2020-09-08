印度封殺《絕地求生》　PUBG取消騰訊當地授權

印中關係持續緊張，印度政府9月初宣布封殺多個中國手機應用程式，當中包括人氣遊戲《絕地求生》（Player Unknown's Battlegrounds，PUBG），導致一眾印度玩家無法「食雞」，來自韓國的遊戲開發商PUBG9月7日宣布，不再授權騰訊負責遊戲在印度的業務。

PUBG7日在官方網站發表聲明，指密切留意因應印度近期封殺遊戲的事態發展，並稱保障用家資料的私隱及安全是公司的優先考慮，因此完全明白和尊重當局採取的措施。PUBG同時希望與印度政府合作尋找解決方案，在全面遵守當地法律及規管的同時，用家可以再次重返戰場。

該公司根據目前情況發展，決定不再授權騰訊負責印度的專利權，而是由韓國總公司直接負責，繼續為當地玩家提供一個本地化而健康的遊戲環境。

《絕地求生》風靡全球，惟印度政府出手封殺包括該遊戲在內等百多個中國應用程式，令當地大批用家沒法「食雞」。（AP）

印度電子和信息技術部（MEIT）2日宣布，擴大對中國手機應用程式的禁令名單，加入禁用118款中國應用程式，除了《絕地求生》外，其他受影響的包括企業微信（WeChat Work）、微信讀書（WeChat Reading）、名片識別軟件「名片全能王」（CamCard）、百度、照片編輯軟件「Cut Cut」、影片App「VooV」、新浪新聞、手機淘寶、優酷、支付寶等。

當局指這些程式「涉嫌參與的活動有損印度主權與（領土）完整、國防、國家安全和公共秩序」，而該部門6月29日亦以相同原因封殺包括抖音海外版TikTok和微信在內的59款中國應用程式。

印度在7月底則再度傳出禁止47款中國手機應用程式的消息。