中印邊境時隔45年首次鳴槍事件　印媒：兩軍仍保持對話

中印邊境傳出45年以來首次的鳴槍事件，印度媒體9月8日引述軍方消息人士指，這次對峙爆發點位於印軍搶佔的班公湖（Pangong Tso）南岸熱贊拉山（Rezang La）高地附近，報道又稱，兩軍仍然保持對話。

印度亞洲國際新聞網（ANI）9月8日引述印度數名軍方人士說，這次兩軍對峙爆發點在熱贊拉山，與此同時，兩軍仍然在就現況保持對話。

印度「時報現在」新聞網9月8日則引述數個消息人士報道，在過去3天到4天時間裏，解放軍一直嘗試在印軍駐紮的地方佔取高地，大約有30到40名解放軍部署在此執行任務。

這次鳴槍事件發生在9月7日，印度國防部的聲明表示：「2020年9月7日事件，是解放軍部隊試圖近戰包圍我軍LAC前沿陣地，行動被我們部隊勸阻時，解放軍朝空中放了幾聲槍，試圖震懾我們部隊。」聲明指責是解放軍公然違反協議，使用侵略手段，儘管從軍方、外交渠道和在政治層面上的互動都在繼續開展。

中國軍方9月8日則在中國社交平台微信發表題為《西部戰區新聞發言人就印軍再次非法越線挑釁發表談話》的聲明，解放軍西部戰區新聞發言人張水利指出「9月7日，印軍非法越線進入中印邊境西段班公錯湖南岸神炮山地域。印軍在行動中悍然對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩控現地局勢。」