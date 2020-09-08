胡錫進：中國將制裁訪台華府官員　以及關聯美國企業

《環球時報》總編輯胡錫進9月8日透過社交媒體發文，指中國將制裁訪問台灣的美國官員，以及和台灣有關聯的美國企業，被制裁者將不准入境中國內地，有關企業將不准進入內地市場。

Based on what I know, China will sanction senior US officials who visit Taiwan, and American companies which they have ties with. They will never be allowed to enter Chinese mainland and US companies they have ties with will also lose Chinese mainland market. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) September 8, 2020

胡錫進同日較早前亦有透過微博發文，提到美台或成立「經濟與商業對話」機制，並可能重啟「貿易暨投資框架協議」談判，台灣甚至積極推動美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）訪台，並可能邀請美國負責經濟事務的副國務卿克拉赫（Keith Krach）赴台。

胡錫進指，台灣當局推動上述活動用意很清楚，不外乎是挾洋自重，貼靠美國。他認為，這樣不能給台灣民進黨當局帶來安全，美國也不能成為台灣的靠山。他指，對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，中國人民會記你一輩子，「你們的下場也不會好的」。

捷克參議院議長維斯特奇爾上周訪問台灣引起北京不滿。圖為2020年9月3日，捷克參議院議長維斯特奇爾訪問台灣，期間和台灣總統蔡英文會面。（AP）

美國衛生部長阿扎（Alex Azar）上月率團訪問台灣，成為首位訪台的美國衛生部長，更是自1979年美台斷交以來，訪台層級最高的美國內閣官員。