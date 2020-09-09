【新冠肺炎】全球9間藥廠作出承諾　保障疫苗安全

全球多國開發針對新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的競賽進入白熱化階段，但外界憂慮疫苗可能過早面世，質疑其安全和成效。9間參與計劃的藥廠在9月8日發表聯合宣言，承諾疫苗在推出市面前，會遵守倫理及科學標準進行測試，保障最高水平。

參與聯署的藥廠包括阿斯利康（AstraZeneca）、輝瑞（Pfizer）、Novavax、莫德納 （Moderna）等，這些公司表示不會排除申請緊急授權推出疫苗，但指在遵從美國食品藥品監督管理局（FDA）等監管機構的指引，以及經過大型的臨床測試，證實疫苗有效和安全後，才向有關部門申請推出，以此增加公眾信心。

這些藥廠同時承諾，確保全球各地都會有充足的疫苗供應。

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美國總統特朗普（Donald Trump）最近曾多次表示當地最快可能在11月3日大選前有疫苗面世，因而有不少人憂慮白宮可能將疫苗變成政治議題，削弱民眾對疫苗安全的信心。FDA官員亦稱，只要官員認為利多於弊，就可以批准藥廠無須完成大規模的第三階段臨床測試。

目前有三間聯署的藥廠在美國進行第三階段測試，輝瑞表示或最快在10月初向FDA尋求緊急批准，莫德納及阿斯利康則希望可以在年底推出疫苗。不過英國有參與阿斯利康實驗的志願者懷疑出現不良反應，因此公司即時暫停研究，或影響開發進度。