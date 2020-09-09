【新冠肺炎】福奇：疫苗不太可能在總統大選前面世

美國過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）9月8日表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗不太可能在11月3日的總統大選之前面世。

福奇8日在一個全國醫學研究論壇上指出，「對於是否可在11月初大選前推出疫苗，我們不太可能給出確切的答案。」他稱，新冠疫苗更有可能會在2020年底前推出，主因藥廠Moderna及輝瑞（Pfizer）正爭取在9月底前完成最後階段的疫苗臨床測試。

美國新冠肺炎疫情：圖為7月31日福奇在華盛頓國會的眾議院小組委員就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）問題展開討論。（AP）

福奇亦對2020年底可以提供安全和有效的疫苗供應，抱持審慎樂觀的態度。美國現時已有3款新冠疫苗進入第三階段臨床試驗。

福奇此番言論與總統特朗普（Donald Trump）相違。他8月6日接受電台節目訪問時稱，美國的新冠肺炎疫苗或可在11月舉行大選前面世。他9月7日又在Twitter稱美國研發的疫苗將面世，而且是快將出現。

外界憂慮華府向當局施壓，要求盡快在大選前推出疫苗，擔心審批過程會涉及政治因素。美國疾病控制和預防中心（CDC）已要求各州州長和衛生部門準備最快在11月1日向全國分配疫苗；美國食品和藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）更指準備繞過整個聯邦審批程序，以便盡快提供疫苗。

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