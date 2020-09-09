普京將率領俄羅斯代表團參加第75屆聯合國大會

聯合國大會第75屆會議預定9月21日至29日舉行，俄羅斯媒體披露，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將率領俄羅斯代表團參加聯合國大會第75屆會議的工作。

據俄羅斯衛星通訊社9月8日報道，普京將率領俄羅斯代表團參加聯合國大會第75屆會議的工作，他的工作完成後，外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）將率領俄羅斯代表團。

俄羅斯官方法律文件網站發布的文件顯示，「確定俄羅斯代表團參加聯合國大會第75屆會議的成員名單，普京為代表團團長、俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會主席科薩切夫（Konstantin Kosachev）、外交部長拉夫羅夫為代表團成員」。

此外，俄羅斯總統普京在結束代表團的視像發言後，拉夫羅夫將擔任代表團團長。

受新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情影響，各國領袖將以錄影方式參與9月聯合國大會，而非親自前往紐約出席，場內只有小量駐紐約的外交官員代表出席。演說會在9月22日播出，9月21日將有慶祝聯合國75周年的活動。

美國常駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）7月30日表示，總統特朗普（Donald Trump）計劃親身出席第75屆聯合國大會。