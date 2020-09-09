日本自民黨總裁選舉第二名才是焦點　有望開展未來首相之路

日本自民黨總裁選舉正式展開，現任官房長官菅義偉的呼聲最高，優勢最大，但即使明知必輸無疑，石破茂與岸田文雄不敢怠慢，因為誰能得票第二同樣重要。

圖為9月8日，自民黨正式公布總裁選舉，岸田文雄（左），官義偉（中）及石破茂（右）將參與競逐。（Reuters）

菅義偉目前已取得黨內大部分主要派系的支持，佔全黨三分之二議員，外界預期菅義偉將輕鬆取得9月14日的總裁選舉勝利，成為新任首相。

因此，日本開始把大選焦點放在第二位，自民黨幹事長石破茂，與前外相岸田文雄之爭。因為誰能取得更多票數，將影響未來在黨內的發言力，以致成為下任首相的可能。

石破茂被視為黨內重要人員，但因多次否定安倍政策路線被逐漸邊緣化，自2016年以來已未曾擔任內閣及黨內要職。因此對他而言，這次是讓他重拾黨內影響力及威信的選舉。

至於岸田文雄儘管被視為下任首相的默認人選，但在黨內知名及支持度比石破茂還要低。日本《每日新聞》民意調查顯示，若今天可以一人一票競選首相，菅義偉可獲44%支持、石破茂獲36%、岸田只有9%。

因此對岸田而言，這次選舉是增加自己知名度的機會，同時是為下任黨總裁選舉舖路。若岸田在選舉中敗給石破茂，將對岸田首相之路造成相當打擊。