Fortnite網紅拍片開外掛斷正帳號永久被封　Ninja幫口：罰得太重

相信各位在近期都聽聞Faze Jarvis的事蹟了吧？該位Youtuber因製作了一段自身於《要塞英雄（Fortnite）》使用自動瞄準欺凌對手的公開影片而遭到Epic Games 封殺，不但被禁止參與任何《要塞英雄》賽事，其《要塞英雄》帳號也因此遭到永久封鎖，

此次事件也獲得了其他《要塞英雄》實況主的關注和討論，大多數都認為於遊戲內使用作弊程式，本來就是違反社群規範以及使用者條例，再加上違反者自身又是在擁有大量粉絲的觀眾的狀態下公然作弊，認為Epic Games的處置是正確的，但有一位知名實況主卻有着不同的看法。

知名《要塞英雄》實況主 Ninja（Tyler Blevins）認為Epic Games對Faze Jarvis的永 Ban決策過重，表示一般玩家作弊被永Ban並不會有什麼重大影響，但Faze Jarvis是個靠創作《要塞英雄》影音內容為生的YouTuber，這樣的重罰所帶來的影響與一般的玩家封帳處置相比可說是天差地遠，是直接斷了生路。

Ninja強調他並沒有認為Faze Jarvis的所作所為是正確的，但他覺得實況主或是 YouTuber這類依靠遊戲創造娛樂內容的人是應該要以非一般玩家的標準來審視，因為兩邊人所面對的處境是全然不同的，所以應當有着不同的處罰決策，他便認為Faze Jarvis 的所作所為，6 個月的帳號封鎖期便已足夠，甚至還能因為是初犯，只判3個月的封帳期也沒問題。

不過Ninja的發言並未獲得玩家的認同，多數人都認為作弊就是不對，更何況作弊者還是擁有眾多訂閱者的YouTuber，帶頭使用外掛程式也可能會誘使觀眾粉絲跟着使用嘗試。再來就是 Faze Jarvis 的所作所為也被認定是為了增加頻道點閱率和知名度所做，被部分玩家認為這等同是透過使用不法程式來賺取利益，是個不容輕判的行為。

Ninja 的論點也是有些道理，實況主與YouTuber的性質與一般玩家確實是有所不同，理當擁有不同的審視標準。但筆者認為這項標準應當是更為嚴苛，畢竟這些人往往是許多玩家的偶像標榜，其所作所為不單單只是帶來娛樂效果，也會對遊戲生態以及玩家帶來不小的影響，若真要特別審視，那應當是更為嚴格而不是輕罰。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO