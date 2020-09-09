美國指摘中國恐嚇外國記者　稱北京知會華府將進一步限制採訪

中國被指拒絕為數名被派駐到當地的美媒僱員更新記者證，引起美國不滿。美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）9月8日發聲明，指控中方威脅及騷擾外國記者。

奧爾塔格斯在聲明中表示：「中國威脅、騷擾及驅逐美國與其他外國記者的紀錄，可以追溯至幾十年前。」她稱中國外交部最近通知美國駐華大使館有關中方對外國記者的新限制，包括拒絕為他們更新記者證及拒絕處理曾在2020年稍早時間被驅逐的記者之簽證申請。她補充道，美國正努力不懈地說服中方，讓他們批准美國記者重返中國。



奧爾塔格斯8日又在社交網Twitter透露，中國外交部已知會美方，指中方計劃進一步限制外國記者在中國的工作。她指中方此舉會影響本身已缺乏開放及獨立媒體報道的中國，令其採訪環境更惡劣。她質疑中國共產黨為何害怕獨立及調查性質的媒體報道。

Why is the CCP afraid of independent and investigative media reporting? It has broadened and deepened the world’s understanding of the realities of today’s China. See the Foreign Correspondents Club of China's report: https://t.co/ck7xfYF4K5 — Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 8, 2020

駐華外國記者協會（FCCC）9月7日證實，最少5名記者被中方拒發新記者證。他們分別是《華爾街日報》（Wall Street Journal）、美國有線新聞網絡（CNN）及彭博社（Bloomberg）的記者。

中方指出，其做法只是在回應美國政府將中國駐美記者的簽證有效期縮短至90天。