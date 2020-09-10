中捷政府官員通話　北京要求捷克政黨人士與議長劃清界線

捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）率高級代表團訪問台灣活動結束，此舉遭到北京方面嚴厲警吿，中國官員9月9日與捷克政黨領袖通話，提出捷克主流人士與維斯特奇爾劃清界線。

中聯部新聞辦官網9月9日的消息顯示，中共中央對外聯絡部部長宋濤9日與捷克和摩拉維亞共產黨主席、眾議院第一副議長菲利普（Vojtech Filip）視像通話，強調「維斯特奇爾一意孤行赴台進行所謂訪問，粗暴干涉中國內政，嚴重破壞了中捷關係政治基礎」。

宋濤說，中方歷來主張國家不分大小一律平等，但平等應該是雙向的，尊重也必須是相互的。「我們歡迎捷總統等政要近日就該事件作出積極表態，希望捷克主流人士與維斯特奇爾之流劃清界限，堅持一個中國原則，以實際行動維護好中捷關係發展大局」。

菲利普表示，維斯特奇爾一行訪台是捷克極少數人的個人行為，不會改變捷克對華政策，也不代表捷克民眾的意願，絕大多數捷民眾都積極支持同中國加強友好與合作。

捷克總統澤曼（Milos Zeman）9月6日批評執意訪問台灣的維斯特奇爾是「幼稚的挑釁」，宣布將不再邀請維斯特奇爾參加捷克高層外交政策官員的會議。

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）也不認同維斯特奇爾訪問台灣，9月6日與維斯特奇爾在電視辯論中激烈交鋒，指責其違反「一個中國」原則。