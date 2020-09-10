水門事件記者新書披露美朝領袖關係　特朗普形容避免戰爭

揭發水門事件的美國資深記者伍德沃德（Bob Woodward）的新書《Rage》（暫名：憤怒）出版在即，內容涉及總統特朗普（Donald Trump）的不同議題，當中包括他與朝鮮領袖金正恩的關係，特朗普形容自己出席「特金會」令美國避免與朝鮮爆發戰爭。

伍德沃德取得25封特朗普與金正恩從未曝光的書信文字節錄，美國有線新聞網絡（CNN）披露其中兩封，其中一封是在2018年12月25日由金正恩去信特朗普，談及兩人在半年前與新加坡首次會面。

金正恩在信中以「閣下」稱呼特朗普，指自己無法忘記在全球的注視和期待下，緊握對方之手的場面，他表示兩人假如再次會面，就好像重演奇幻電影內的情節。特朗普三日後回信，稱兩國只有他們帶領下才會取得偉大成果。

特朗普曾三度與金正恩會面，包括2019年6月在板門店的最後一次碰頭，特朗普之後兩度在信中提到該次會面很美妙，並附上當天《紐約時報》的頭版及22張會面圖片。不過金正恩在一個月後則以不同論調回信，稱對雙方擁有如此關係感到榮幸，但直言對美韓繼續舉行軍演感到失望，稱自己感到遭冒犯。

特朗普與金正恩曾三度會面，而且亦多次透過書信往來。（Reuters）

特朗普接受伍德沃德的訪問時，形容「筆友」金正恩完全準備發動戰爭，但雙方選擇會面，特朗普強調，如果自己不是擔任總統，美朝可能已經爆發大型戰爭。不過特朗普與金正恩的關係雖然友好，惟兩人在越南的峰會卻不歡而散，伍德沃德提到，兩人就朝鮮拆除核設施選址有分歧，特朗普認為金正恩沒有達成協議的準備。

伍德沃德披露，特朗普當時向金正恩表示「自己比任何白宮官員更清楚朝鮮核設置的位置」，惟對方沒有退讓後，因此改用其他方式遊說，問他會否做過發射火箭以來的事情，並邀請一起看電影和打高爾夫球。

特朗普得悉伍德沃德取得金正恩的書信後，曾致電警告他不要嘲諷對方，稱不想為此捲入核戰。伍德沃德亦提到，美國中情局形容金正恩的信件是「傑作」。