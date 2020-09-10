美專家：中美經濟脱鈎代價高昂　北京料屆時不會讓步

美國總統特朗普（Donald Trump）9月7日再次提出中美經濟「脱鈎」，美專家認為，中美脱鈎存在真正的危險，代價高昂，但這並不意味着北京不會選擇建立與世界其他國家「相互排斥」的體系。

9月7日，美國總統特朗普在白宮舉行的新聞發布會上再次威脅與中國經濟脱鈎，稱「美國不會因此吃虧」。（AP）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）9月9日報道，威爾遜中心（Wilson Center）基辛格研究所（Kissinger Institute）的專家戴利（Robert Daly）認為，中美「脱鈎」的代價將很高，但這並不意味着北京不會選擇建立與世界其他國家「相互排斥」的體系。

戴利說：「（中美脱鈎）確實存在真正的危險，而且世界上其他很多國家都在發展獨立的金融體系，比如國際債務支付和貿易支付。」

他說，中國也可能會發展不同的技術系統，「如果出現這種情況，如果你擁有相互排斥的金融、經濟、技術和數碼系統，那麼你就真的在談論脱鈎，而中國在很大程度上是在獨自前行。」

戴利認為，儘管北京知道脱鈎對中國、美國和世界其他國家來說代價高昂，但這種情況還是有可能發生。他說，中國不歡迎脱鈎，但也不會「在（脱鈎）面前做出讓步」。

他說，白宮裏有些人希望在技術上與中國脱鈎，不願向中國提供任何可以幫助中國增強綜合實力的晶片，「但他們不想讓高通（Qualcomm）破產，他們不想傷害美國農民，因為中美貿易戰，美國農民已經從美國納税人那裏獲得了280多億美元的補貼。」

不過戴利表示，脱鈎不只是特朗普政府的「競選辭令」，「這是一種手段，讓美國選民相信，特朗普總統在為他們着想，他對中國的態度比（民主黨總統候選人）拜登（Joe Biden）更強硬」。

美國總統特朗普9月7日再次提出中美經濟「脱鈎」，直言「將使美國成為世界製造業超級大國，並將一勞永逸地結束我們對中國的依賴」。

特朗普說：「我們損失了數十億美元，如果我們不和他們（中國）做生意，我們也不會損失數十億美元。這被稱為脱鈎，所以你會開始考慮這個問題。」