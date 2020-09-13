特朗普牽線塞爾維亞與科索沃簽約又獲諾獎提名　協議被指對華不利

在美國總統特朗普（Donald Trump）牽線下，塞爾維亞和科索沃之間達成的一份協議，讓兩國經濟關係邁向正常化。然而協議在簽署1周後似乎有出現挫折，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）9月10日發表的言論，令協議執行出現疑問。

這份9月4日在美國華盛頓簽署的協議核心是，令這兩個巴爾幹鄰國實現「經濟正常化」，但條款中包括要求塞爾維亞將駐以色列大使館，從特拉維夫（Tel Aviv）遷往耶路撒冷（Jerusalem）。協議當中亦有條款要求塞爾維亞在5G網絡方面做出承諾，這可能會傷害塞爾維亞與中國的密切關係。

武契奇10日傍晚接受塞爾維亞廣播電視台（RTS）長達80分鐘的訪問時稱，塞爾維亞會守諾，惟對大使館遷址的時機及執行提出疑問。

武契奇表示：「我們須與巴勒斯坦以及我們的阿拉伯朋友進行討論」，「我們要看以色列是否承認科索沃，反之亦然，也要看巴勒斯坦是否會承認科索沃。」

協議部分條款 無關科索沃

武契奇和科索沃總理霍蒂（Avdullah Hoti）於華盛頓和特朗普政府官員會面兩日。他們同意於經濟多個方面合作，吸引投資和創造職位。

由美國居中牽線的協議尚未對外公開，其中包括交通連繫、貿易關係和能源等條款。然而，彭博社取得的一份複製本，內容還包括與塞科雙邊關係顯然無關的政治條款，包括塞爾維亞承諾9月20日在耶路撒冷設立一個商業和政府辦公室，以及2021年7月1日前將大使館遷至該市。

塞爾維亞及科索沃亦在協議中承諾，「禁止在其通訊網絡中使用由不受信任的供應商提供的5G設備」。特朗普政府多以「不受信任的供應商」指代包括華為在內、華府認為是與中國政府有關的企業。華為已多次否認有關指控，稱沒有與北京政府分享數據，其技術亦不存在所謂的「後門」。

當武契奇在訪問中被問及，協議可能會對塞爾維亞、其5G技術及中國構成困難時，他予以反駁：「它（協議）那處說中國是一個問題？」

特朗普一周兩獲諾獎提名

獲瑞典國會議員雅各布松（Mangus Jacobsson）9月11日公布，他已提名美、塞、科三方為諾貝爾和平獎候選人，令特朗普1周內二度獲得諾獎提名。

挪威國會反移民的右翼政黨議員耶德（Christian Tybring-Gjedde）提名特朗普角逐2021年諾貝爾和平獎，理由是他在以色列與阿聯酋的關係正常化中扮演關鍵角色，可能因此帶動其他阿拉伯國家與以色列的關係正常化。