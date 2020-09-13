中國科學家唐娟獲美國法官批准保釋　華裔律師以房產擔保

擁有博士學位的中國癌症研究員唐娟（Juan Tang，音譯）被指在申請美國簽證時隱瞞與中國軍方的關係，進行簽證詐騙來進入加利福尼亞大學戴維斯分校（University of California, Davis）的實驗室。她於7月被聯邦調查局（FBI）拘捕。美國法官批准她保釋，她9月10日離開監獄。

從中國移民到美國的崔姓民事律師（Steven Cui，音譯）以其價值75萬美元的房屋為唐娟擔保。他此前與唐娟素未謀面，指自己願意伸出援手，是為了顯示美國司法制度公平。

地方法官紐曼（Kendall J. Newman）要求唐娟在崔律師家中隔離14日，以作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）下的防疫措施。她在未經審前服務官員的批准下不得離開住所，及只能在律師陪同下透過電話或視像電話諮詢中國領事館官員。

聯邦檢察官科波拉（Heiko Coppola）要求由另一法官推翻紐曼的裁決，並繼續關押唐娟。他稱唐娟與崔律師沒有關係，她逃離美國也不會有損失，而且中美之間沒有引渡條約，她不可能再回美。

唐娟的代表律師則指，唐娟是備受尊敬的科學家，不會選擇成為國際逃犯來避過低至監禁6個月的判刑。他們亦稱，當局發現唐娟身穿軍服的照片，攝於她讀軍校的時期。