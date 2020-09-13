俄羅斯舉行地方選舉　外界關注納瓦爾尼落毒事件影響

俄羅斯9月13日舉行地方選舉，被視為是2021年國家杜馬選舉的指標。外界關注反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）懷疑被落毒事件，會否對執政統一俄羅斯黨造成考驗。

圖為9月11日，俄羅斯伊爾庫次克一個投票站。俄羅斯9月13日舉行地方選舉，受疫情影響當局提早在11日開始投票。（Getty）

俄羅斯地方選舉將選出18名州長，以及各地的地方議會和市議會議員。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，選舉提前11日開始投票，但13日才是正式投票日。

有獨立選舉監督機構批評做法，認為將延長選舉時間，讓監察員更難在票站發現欺詐行為。

反對派特別點名認為可以擊敗執政黨候選人的過千人名單，呼籲選民踴躍投票，支持他們。

此次地方選舉被視為是2021年國家杜馬選舉的指標。反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）在早前懷疑被落毒，外界關注事件會否影響選民投票意向，挑戰總統普京（Vladimir Putin）所屬的統一俄羅斯黨地位。

俄羅斯東部有民眾發起反政府示威，抗議當局在7月拘捕哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）首長、反對派的富爾加爾（Sergei Furgal）。

納瓦爾尼目前在德國留醫，醫生表示納瓦爾尼已脫離危險期，俄羅斯則否認落毒。