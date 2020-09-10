俄羅斯就反對派領袖中毒案要求德國交出證據　傳納瓦爾尼已能說話

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）懷疑遭落毒的事件繼續受到國際關注，據德國媒體9月10日報道，目前在德國治療的納瓦爾尼情況進一步好轉，已經能夠開口說話。 這次風波變成羅生門，俄方醫生稱納瓦爾尼沒有中毒跡象，德方則指他遭神經毒劑所害，俄羅斯9月9日向德方表示強烈抗議，批評對方說法毫無根據，要求對方交出證據。

俄召見德國大使

俄羅斯外交部9月9日表示，已召見德國駐俄羅斯大使馮蓋爾（Geza Andreas von Geyr），向德方發出「最後通牒」，抗議德方對俄羅斯缺乏根據的指控，又批評德國利用事件敗壞俄羅斯的名聲。

俄方並要求德國交出醫療資料等證明，說明德方如何得出納瓦爾尼遭神經毒劑諾維喬克（Novichok）毒害的結論。

白羅斯稱掌握錄音 斥德國誣衊俄羅斯

這次事件變成德國與俄羅斯之間的爭拗後，白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）總統盧卡申科則在9月3日訪俄時向俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）表示，白羅斯截獲一段德國與波蘭代表之間的錄音，可顯示中毒事件是假象，他稱納瓦爾尼根本沒有中毒，認為是德國誣衊俄羅斯。俄羅斯衛星通訊社9月9日報道，盧卡申科之後再在9月8日向記者表示，已把該段錄音交給俄國。

根據白羅斯親政府媒體9月4日公開的該段錄音中，有一名疑似德方代表在回答「是否能確實證明納瓦爾尼中毒」的問題時，他稱確實的中毒證明不是太重要，因在戰爭時期，任何辦法都是好的。

圖為8月21日俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼之弟奧列格到醫院探望陷入昏迷的兄長（AP）

德國波蘭否認指控

但這段錄音的真實性也受到質疑，俄羅斯RT電視台9月7日報道，這段錄音遭受廣泛嘲笑，不少人認為錄音是在盧卡申科的要求下造假。德國政府與波蘭外交部均否認白羅斯的指控。