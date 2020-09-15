TikTok與甲骨文的「世紀婚姻」　Walmart或同樣受惠

在經過40多天的艱困談判後，中國大陸影音應用程式TikTok母公司字節跳動放棄出售TikTok美國業務，轉而尋求與甲骨文甲骨文（Oracle）「技術合作」。

圍繞TikTok的博弈正在展開（點擊放大觀看）：

甲骨文於9月14日證實與字節跳動達成協議，將擔任TikTok在美國的「受信賴的科技夥伴」。根據《CNBC》，甲骨文擔任科技供應商，意味該公司將提供雲端基礎設施給TikTok使用，而這項交易可望提振甲骨文的雲端事業，並且提高在年輕消費者的之間的能見度，也能掌控一大廣告財源。

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）同日也表示，美國對外資投資委員會（CFIUS）計劃本周審查甲骨文與TikTok的交易提案，隨後向美國總統特朗普提出建議，由特朗普作出最終決定。他說，根據特朗普的行政命令，交易的截止期限為9月20日，這樁交易也須通過另一項國家安全審查，以遵守特朗普上月發出的行政命令。

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姆努欽指出，這項交易若敲定，將創造一家「TikTok全球」公司，這個部門將把總部設在美國，並且創造2萬個工作，「我們的技術團隊未來幾天將持續與甲骨文討論」，以化解美國政府的國安疑慮。

《路透》稍早披露，甲骨文將是字節跳動的技術合作夥伴，承擔TikTok美國用戶數據的管理工作，泛大西洋投資集團（General Atlantic）與紅杉（Sequoia）等字節跳動的主要投資人，也將獲得TikTok美國業務的少數股權。《彭博資訊》稍早也指出，字節跳動與甲骨文之間的交易，看起來會更像是一項企業重組案，而非微軟之前提議的直接出售。

合作對象包括沃爾瑪

中國《財新網》報道，TikTok合作的美國企業，不只有甲骨文，還包括沃爾瑪（Walmart），「和沃爾瑪的合作主要是電子商務方向」。

根據報道，姆努欽提到的交易提案，為甲骨文擔任科技夥伴，「不涉及之前特朗普提到的要求TikTok出售，也不涉及TikTok的核心技術轉讓」，除了數據管理在地化，甲骨文也將提供TikTok安全解決方案，而且TikTok除了總部設在美國與創造就業，「還向美國政府作出稅收方面的承諾」。

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其實，沃爾瑪也和甲骨文一樣，從潛在競購方轉變為TikTok的合作夥伴。沃爾瑪認為，與TikTok建立潛在夥伴關係，能夠幫助該公司觸及更多消費者，並且發展第三方市場和廣告業務，雙方的合作主要將先聚焦於電商領域。

甲骨文持續深耕與特朗普政府的關係

《彭博資訊》報道，甲骨文在與微軟尋求競購TikTok美國業務時，是在上周末以些微差距勝出，因為TikTok希望在美中兩大強權的對峙中，避免關閉美國事業。

甲骨文在特朗普剛上任時，便在深耕與特朗普之間的關係，共同創辦人兼董事長拉里．艾利森（Larry Ellison）是少數幾個公開支持特朗普的矽谷大咖，還被特朗普形容是個「了不起的傢伙」（great guy），並且支持甲骨文競購TikTok的事業。

甲骨文執行長卡茲（Safra Catz）則不斷為特朗普的競選活動貢獻心力，擔任特朗普的過渡團隊成員，也曾與特朗普在白宮共進晚餐。

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曾反對微軟TikTok美國事業、甚至一度主張完全禁止TikTok的特朗普貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），8月在接受《霍士》（Fox）新聞訪問時，也表態支持甲骨文，「若要比較微軟與甲骨文，兩者之間在國安方面有個很大的區別，就是微軟在中國大陸的業務規模很龐大，而甲骨文在其業務與中國大陸之間，真正地豎立了一道強大的防火牆，並因此享有盛譽，這是很重要的」。

而且，從甲骨文打造自己的雲端運算和消費者資料業務的夙願來看，該公司與字節跳動達成協議，就合理多了，若再考量到甲骨文與特朗普之間的密切關係、以及艾利森對投資美國科技界的熱衷，甲骨文的目的就更加明確。

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交易前景不確定性仍在

若字節跳動能獲得白宮批准一項不涉及直接、被迫出售的交易，將是創辦人張一鳴的一大成就。

但批評人士質疑，如果字節跳動只是與甲骨文技術合作，而非直接出售資產，要怎麼緩和白宮對國家安全的憂慮？《路透》「熱點透視」專欄作家全吉娜便認為，只要字節跳動不是賣斷式出售，都會引發華府的國安疑慮，特別是此時華府瀰漫反中言論、加上美國總統大選在即之際。

特朗普也堅持TikTok出售資產時，必須包含分給聯邦政府的一部分收入，但美國財政部發言人不願評論甲骨文的提案是否包含這筆費用。

由於任何交易都須經過美中當局批准，因此北京的立場也是一大未知數，一切仍取決於交易內容的細節。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】