英國下議院初步通過《內部市場法案》　歐盟：將導致談判破裂

英國及歐盟的貿易談判膠着之際，英國約翰遜（Boris Johnson）政府推動被指有違脫歐協議的《內部市場法案》（Internal Market Bill），引起歐盟多次表達不滿。但這個法案9月14日在英國下議院闖過首關，通過二讀投票，歐盟表示，此法案將導致貿易談判破裂，並把英國推向混亂式脫歐（messy Brexit）。

英國首相約翰遜9月14日在下議院強調，他會繼續推動《內部市場法案》（Reuters）

這個法案在下議院經過5小時辯論後，在二讀投票中以340票贊成、263票反對的結果獲得通過，且在通過之前，約翰遜政府成功挫敗一項修正案，如今法案將進入下一階段，即委員會審議，由於法案具有爭議，未來預計會有更多議員提出修正案，甚至有可能改變整個法案。

英國首相約翰遜則強調，他會繼續推動法案，又形容有必要反對來自歐盟方面的荒謬威脅，即包括要求倫敦政府在英國與北愛爾蘭之間設置的貿易阻礙及食品封鎖，他稱這些威脅英國的統一，「我們現在不能做的，就是容忍歐盟真的認為他們有權力分裂我們國家的情況。」

至於歐盟則一再要求英方收回法案，歐盟表示約翰遜的法案會導致貿易談判破裂，把英國推向混亂式脫歐。

在過去數天以內，英國內部也有不少政界重量級人物公開批評法案，英國兩位前首相馬卓安（John Major）及貝理雅（Tony Blair）9月13日在報章撰文，呼籲議員反對《內部市場法案》，二人在文中指出，英國政府的行動「不負責任、在原則上犯錯、在實踐上危險」。