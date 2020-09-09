英國公布《內部市場法案》　歐盟：企圖違反脫歐協議　打擊信任

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隨着英國脫歐的過渡期將屆滿，英國9月9日正式公布《內部市場法案》（Internal Market Bill），但部分條款被指與脫歐協議有衝突，變相推翻協議部分內容。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同日表示，對於英方企圖違反脫歐協議，感到非常憂慮。

馮德萊恩在Twitter帖文表示，對於英國政府企圖違反脫歐協議感到非常憂慮，她表示法案會違反國際法，也會打擊信任。她又以拉丁文寫道「必須遵守協議。」

英國已在同日較早時間公布《內部市場法案》，英國首相約翰遜（Boris Johnson）強調法案可以保住北愛爾蘭的工作機會與和平，並允許北愛爾蘭與英格蘭、蘇格蘭、威爾斯之間的自由貿易。但法案被指一旦通過，將違反英國本來與歐盟達成的脫歐協議。

英國首相約翰遜強調《內部市場法案》可以保住北愛爾蘭的工作機會與和平，圖為他2020年2月在倫敦演講時（Getty）

英國北愛爾蘭事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）之前在9月8日承認，法案將以特定（specific）及有限（limited）的方式違反國際法。英國前首相文翠珊警告，這種改變將破壞英國未來與其他國家商討貿易協議的互信。

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