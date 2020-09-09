英國公布《內部市場法案》　歐盟：企圖違反脫歐協議　打擊信任

隨着英國脫歐的過渡期將屆滿，英國9月9日正式公布《內部市場法案》（Internal Market Bill），但部分條款被指與脫歐協議有衝突，變相推翻協議部分內容。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同日表示，對於英方企圖違反脫歐協議，感到非常憂慮。

Very concerned about announcements from the British government on its intentions to breach the Withdrawal Agreement. This would break international law and undermines trust. Pacta sunt servanda = the foundation of prosperous future relations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 9, 2020

馮德萊恩在Twitter帖文表示，對於英國政府企圖違反脫歐協議感到非常憂慮，她表示法案會違反國際法，也會打擊信任。她又以拉丁文寫道「必須遵守協議。」

英國已在同日較早時間公布《內部市場法案》，英國首相約翰遜（Boris Johnson）強調法案可以保住北愛爾蘭的工作機會與和平，並允許北愛爾蘭與英格蘭、蘇格蘭、威爾斯之間的自由貿易。但法案被指一旦通過，將違反英國本來與歐盟達成的脫歐協議。

英國首相約翰遜強調《內部市場法案》可以保住北愛爾蘭的工作機會與和平，圖為他2020年2月在倫敦演講時（Getty）

英國北愛爾蘭事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）之前在9月8日承認，法案將以特定（specific）及有限（limited）的方式違反國際法。英國前首相文翠珊警告，這種改變將破壞英國未來與其他國家商討貿易協議的互信。