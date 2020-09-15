菅義偉內閣人選曝光　料安倍胞弟任防相　河野太郎調任總務大臣

菅義偉獲選為日本自民黨新任總裁後，他在9月15日決定黨內高層要職安排及開始籌組新內閣名單，除了副總理麻生太郎及外相茂木敏充等主要官員留任外，其他內閣成員則有不少調動。

共同社15日引述政府消息人士報道，離任的首相安倍晉三之弟、前外務副大臣岸信夫會出任防衛大臣，原本擔任該職位的前外相河野大臣會轉任總務大臣。前厚生勞動大臣田村憲久則可能自2014年後，再度擔任同一職位。另外菅義偉亦計劃安排自民黨宣傳總部長平澤勝榮等人首度入閣。

至於菅義偉當選前擔任的內閣官房長官一職，會由他的前副手、現任厚生勞動大臣加藤勝信接替。兩人曾在2012年起分別擔任正、副官房長官，而加藤勝信被認為堅實可靠，並於安倍晉三關係密切。

菅義偉當選日本自民黨總裁後，國會於9月16日正式提名他出任新首相。（Reuters）

另外自民黨的四大主要職位人選亦塵埃落定，二階俊博留任幹事長，繼續刷新該職位就任最長天數紀錄；前總務大臣佐藤勉出任總務會長；政務調查會長由前文部科學大臣下村博文擔任；山口泰明則成為選舉對策委員長。

日本參、眾兩院會在16日舉行全體會議，提名菅義偉為首相。他之後會公布內閣名單，並到皇居出席首相任命儀式，新政府隨即開始運作。他表示希望可以帶領國家克服新型冠狀病毒（COVID-19）疫情危機，建立一個獲國民信賴的政府。