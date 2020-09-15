特朗普錄音流出：領導人愈強悍卑鄙　跟我相處得愈好

揭發水門事件成名的資深記者伍德沃德（Bob Woodward）新書《憤怒》（Rage，暫譯）9月15日出版，他在9月14日接受電視台訪問時，公開一段採訪總統特朗普（Donald Trump）的錄音，在對話之中，特朗普提到自己與其他國家領袖相處的關係中，愈強悍、愈卑鄙的領導人，跟他相處得愈好。

伍德沃德（Bob Woodward）8月13日在他的個人Twitter上預告新書《憤怒》的出版。（Twitter截圖）

特朗普：跟埃爾多安相處愉快

這段錄音在美國全國廣播公司（NBC）節目《今日節目》（Today Show）公開播出，特朗普當時正接受伍德沃德的採訪，他談到自己跟土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）相處非常愉快，他稱「雖然本來不該如此，人人說他是可怕的人，但對我來說相處很好。

特朗普表示「這很有趣，在我（與其他領袖）的關係中，他們愈強悍愈卑鄙（tougher and meaner），我與他們就相處得愈好，你可能以後跟我解釋，但這未必是一件壞事。」他又稱，那些愈平易近人（easy ones）的人，他反而沒那麼喜歡，相處也不太融洽。

圖為2019年2月越南河內舉行的美朝峰會。特朗普與金正恩建立朋友般的特別關係。（Getty）

貶韓國讚朝鮮

伍德沃德稱，特朗普在訪問期間不時抨擊韓國，但就對朝鮮領袖金正恩、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）等讚譽有加。

伍德沃德表示「特朗普是美國在世界的代表，但他所說的就似是『 看看，我跟壞人相處得好，而不是跟好人』。」他所著的新書《憤怒》9月15日出版，該書是根據他與特朗普的18次錄音訪談而寫成。

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