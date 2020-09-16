以色列跟阿聯酋巴林簽署協議建交　特朗普：新中東黎明

美國分別促成阿聯酋和巴林跟以色列建立正常關係。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和兩國代表9月15日於白宮簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）。負責主持儀式的美國總統特朗普（Donald Trump）形容這是新中東的黎明。

阿聯酋外交部長阿卜杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan）和巴林外交部長阿卜杜勒拉蒂夫（Abdullatif Al Zayani）分別代表兩國出席於南草坪舉行的儀式。另外有數以百計的人也獲邀出席。

特朗普表示，「我們今個下午在此改變歷史的軌道」，「經過數十年的分裂和衝突，我們紀念新中東的黎明」。他指，三個中東國家將一起合作，形容他們是朋友。

協議未有解決以色列和巴勒斯坦數十年以來的衝突。阿聯酋、巴林和其他阿拉伯國家一直支持巴勒斯坦，特朗普政府說服兩國不要因為衝突而拒絕跟以色列建立正常關係。巴勒斯坦對協議表示不滿，西岸和加沙均有人發起示威抗議。

儀式開始前，特朗普表示預計有更多阿拉伯國家和以色列建交。白宮其中一個目標是海灣地區最大阿拉伯勢力沙特阿拉伯，阿曼、蘇丹和摩洛哥也有機會加入。連同阿聯酋和巴林，自建國以來，迄今只有四個阿拉伯國家跟以色列建交。