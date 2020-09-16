蓬佩奧：世界在中國問題上已醒覺　形容局勢已扭轉

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月15日表示，世界對於中國的威脅已經醒覺，認為各國應聯手阻止中國的霸權野心。

蓬佩奧15日在大西洋理事會（Atlantic Council）發言，指中國雖然是美國不少盟友的最大貿易夥伴，但很多盟友開始重新思考他們對北京的倚賴，他與多名華府官員一直遊說盟友，以中共對其他國家及民眾的所作所為之事實，呼籲認真應對中國威脅。

他認為，中國隱瞞新型冠狀病毒（COVID-19）疫情、在非洲撕毀投資協議的問題，以及亞太盟友認同北京在各國的經濟資源地區內的侵略行為，令美國的盟友改變對中國的思維。蓬佩奧預計各國與中國進行經濟活動時，更加注意相關風險。

科技問題亦是美中之間的主要爭議點，蓬佩奧指出，華府盟友對使用中國技術感到非常憂慮，美國則一直擔憂有關技術會為北京取得國家安全資訊及商業機密。因此美國有必要與澳洲、日本、韓國及印度等盟友尋找取代中國技術的方案。

蓬佩奧特別指出，他在兩年前出任國務卿時，對於美國或西方在5G技術上落後華為感到不滿，但愛立信及諾基亞加入5G市場後，他有信心可以找到節省成本的西方國家可信任供應商，為當地提供同樣甚至更佳的服務。即使他承認西方的5G產品的價格上難以與獲中國補貼的華為產品，但認為美國的夥伴及盟友最終會選擇較為安全的選項。