蓬佩奧國際民主日發聲明 疑不點名批評別國瞞疫

9月15日是國際民主日（International Day of Democracy），美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）14日發聲明，內容涉及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，較2019年更有針對性。

聲明內文稱：「世界受到當代最嚴重的公共健康危機的衝擊。民主國家、專制國家和獨裁政權都同樣面對冠狀病毒疫情的挑戰，但是，只有民主國家能夠自由地就如何應對進行公開辯論。各類專制者則名副其實按其本色行事。他們的首要重點不是公共健康，而是保護自身的權力。他們拒絕回答棘手的問題。他們散布假訊息，用弱勢群體作代罪羔羊，擴大對民眾的監視，並中斷法治。當領導人只對他們自己或他們所控制的政黨負責時，人民遭殃。」

蓬佩奧2019年9月15日亦曾就國際民主日發表聲明，表達對於全球壓制公民自由空間的趨勢感到憂慮。文中稱美國在讚賞那些採取改革措施允許公民社會繁榮的國家，並稱仍對全球壓縮公民空間的趨勢深感憂慮。文中指出，這些趨勢包括對結社、和平集會、表達和宗教或信仰等自由，強加不必要限制的法律和政策。

2019年的聲明內容，或會令人聯想到包括香港在內一些地方、民眾在進行示威抗議所面對的挑戰，但沒有點名任何國家或地區。2020的聲明中，有關疫情資訊透明度、訊息真偽等指控，與美國在疫情爆發初期起針對中國言論相似。