【新冠肺炎】特朗普否認低估疫情　指疫苗在數周內面世

美國總統特朗普（Donald Trump）早前在訪問中淡化新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，但他在9月15日受訪時則否認有關說法，並表示疫苗可能在數周內面世。

特朗普在費城（Philadelphia）接受美國廣播公司（ABC）訪問，他被問到早前向水門事件資深記者伍德沃德（Bob Woodward）表示故意淡化疫情時，指自己不是低估疫情，反而是在行動上誇大影響，強調這並非不老實，而是不希望民眾陷入驚慌。

不少地方的民眾在疫情爆發以來，都會戴上口罩自保，不過美國就有很多人拒絕戴口罩和無視社交距離守則，特朗普為他們的行為辯護，指像美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）等專家都會在疫情期間改變對防疫措施的觀點。

特朗普在疫情初期多次稱讚中國國家主席習近平而惹來批評，他指自己當時相信對方表示疫情受到控制的說法，結果卻發現事實不如北京所形容一樣，但強調自己稱讚中國並沒有做錯。

另外特朗普提到大家非常關注的疫苗問題，指有關研發接近完成，可能在三至四周內面世，稱上屆政府假如面對同樣情況，則要等待美國食品和藥物管理局（FDA）等部門審批，需時數年才正式普及。