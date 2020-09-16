75屆聯合國大會　特朗普或親身到場發言

中國宣布中國國家主席習近平出席聯合國（UN）成立75周年系列高級別會議並發表重要講話後，聯合國一份暫定的發言者名單7月16日曝光。

新華社9月15日證實，習近平將應邀以視像方式出席聯合國成立75周年系列高級別會議並發表重要講話。

2019年9月27日，中國國務委員兼外長王毅在紐約聯合國總部出席第74屆聯合國大會一般性辯論。（Reuters）

另據美國之音（VOA）9月16日稱，聯合國大會一般性辯論將於9月22日至9月25日舉行，根據聯合國一份暫定的發言者名單，美國總統特朗普（Donald Trump）排在9月22日首日上午辯論的第二位，中國國家主席習近平排在第四位。

此外，本屆聯合國大會的一般性辯論可能創下聯合國歷史上有最多國家元首和政府首腦發言的記錄。過去親自與會對許多無法前來的國家領導人構成限制，視像形式發言則打破了這種限制。在暫定的190多位與會發言的各國領導人中，有170多位是國家元首或政府首腦。聯合國在新聞稿中，以「大樓空空、議程滿滿」來形容史上第一次以視像方式進行的聯合國大會。

值得一提的是，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，本屆聯合國大會將採取視頻形式。所有與會國家領導人都將通過視頻參與，但美國總統特朗普可能例外。

特朗普9月10日已經表示，可能會到位於紐約的聯合國總部會場親臨發言，「我正考慮直接到聯合國大會去發言」。

美國常駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）稱，美國在本屆聯合國大會期間的優先事項是「人權和透明」。並指出，「期待特朗普總統親自在聯合國大會發表講話，他將是唯一一位現場發表講話的世界領導人」。

9月8日，俄羅斯衛星通訊社披露，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將率領俄羅斯代表團參加聯合國大會第75屆會議的工作。這也是自2015年以來，中俄領導人時隔5年再次在聯合國大會上發表演講。