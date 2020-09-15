聯合國大會登場　古特雷斯將呼籲全球領袖停火抗疫

聯合國大會第75屆會議9月15日開幕，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）下周將發表大會年度演說，趁此機會向各國領導人倡議2020年底前全球停火，讓所有國家一起對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，但他也表示，由於各國領袖不會現身紐約，錯失很多交流機會。

聯合國秘書長古特雷斯將呼籲全球領袖停火齊心抗疫，圖為他2020年2月在巴基斯坦見記者（AP）

聯合國大會在9月15日揭幕後，大會辯論定於9月22日至9月29日舉行，但因疫情關係，全球約170位國家領袖將透過視像發表聲明，包括中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。至於美國總統特朗普（Donald Trump）與聯合國秘書長古特雷斯則會親身在現場發言。

古特雷斯9月14日表示，全球停火將可以加強壓制新冠疫情，並為全球從疫情中展開有協調、可持續與互相包容的復蘇創造條件。他稱，現時已有一些正面的訊號出現，例如是蘇丹的和平協議、阿富汗政府與塔利班之間重啟談判等。

古特雷斯早於3月23日已開始呼籲全球停火，但由於中美之間的爭拗，聯合國安理會15個成員國用了3個多月時間才正式通過支持他的呼籲。