美國國務次卿克拉赫周末訪問台灣　出席李登輝悼念儀式

美國國務院9月16日公布，負責經濟增長、能源和環境事務的國務次卿克拉赫（Keith Krach，台譯柯拉克）周末將訪問台灣，出席前總統李登輝的悼念儀式。台灣外交部表示，民主、人權和勞工局助理國務卿德斯特羅（Robert Destro，台譯戴斯卓）隨團訪台。

國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）表示，克拉赫將出席9月19日舉行的悼念儀式。聲明指，美國將繼續維持和台灣牢固的關係，透過共同的政治和經濟價值維持台灣充滿活力的民主，向李登輝的遺產致敬。

台灣外交部表示，克拉赫將與總統蔡英文和政府高層互動，並與同團的德斯特羅代表美方出席李登輝的告別追思禮拜，向李登輝對台灣民主的貢獻致敬。外交部指，深信訪問團將透過實地了解台灣最新政經發展，進一步深化台美之間緊密的經濟連結，以及基於共享價值的全面合作夥伴關係。

圖為2020年8月12日，台灣總統蔡英文於台北會見傳媒。（Reuters）

克拉赫是首位訪台的美國國務次卿，創下1979年以來訪台最高級別的現任國務院官員，也是繼美國衛生部長阿扎（Alex Azar）8月初訪台後，今年第二位造訪台灣的美國高階官員。