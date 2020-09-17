約翰遜就實施《內部市場法案》作出讓步　爭取黨內更多支持

英國下議院早前二讀通過具爭議的《內部市場法案》（UK Internal Market Bill ），面對愈來愈多黨內人士不滿，英國首相約翰遜（Boris Johnson）決定作出妥協，以爭取在二讀時對法案投棄權或反對票的數十名保守黨議員的支持。

圖為9月16日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在國會接受質詢。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）報道，約翰遜在9月16日同意在法案通過後，在行使法案每一項授權之前，都會提交議會審議。在首相府發表的聲明中，指有關決定可提供「更清晰、更明確的民主授權」。

英國政府在9日提出《內部市場法案》，目的是要讓英國在脫離歐洲單一市場之後，仍能維持包括北愛爾蘭在內的市場內部的自由貿易。法案同時授權英國政府，補貼境內人士或企業。但因北愛爾蘭與愛爾蘭間的邊境問題，條款被指違反英國與歐盟簽署的脫歐協議，及涉嫌違反國際法。

《內部市場法案》在14日通過二讀，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）16日發表聲明，指責英國試圖單方面更改脫歐協議，並要求英國在本月底前撤回法案，否則與英國達成貿易協議的機將越來越渺茫。

英國首相約翰遜同日在下議院接受質詢，重申推動法案目的，是保障英國在經濟政治和領土的完整。約翰遜同時回應早前辭職的蘇格蘭檢察總長基恩（Richard Keen），反駁蘇格蘭民族黨的質疑，稱法案未有破壞蘇格蘭的自治體制，反而會為蘇格蘭政府帶來更多權力。