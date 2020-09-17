美媒：特朗普政府推動美國企業取得TikTok新業務過半股權

美國總統特朗普（Donald Trump）要求字節跳動分拆抖音國際版TikTok後，有當地傳媒引述消息指，財長姆努欽（Steven Mnuchin）等白宮官員正尋求讓美國投資者在接管TikTok的新公司中獲得過半數股權。

《華爾街日報》9月16日引述消息人士報道，字節跳動目前約40%的股份由風險投資公司紅杉資本（Sequoia Capital）和泛大西洋投資公司（General Atlantic）等美國投資者持有。其創辦人張一鳴持有不足25%的股份，該公司的員工持有約20%的股份，另外亦有大約20%的股份由其他非美國投資者持有。

華府官員有意將字節跳動的所有資產歸新公司所有，消息人士指，根據新計劃，甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）會成為投資者，並會與其他美國投資者合共擁有50%以上的股權。

但消息人士提到，華府和美國投資者希望進一步增加持股比例，其中一個可能性是安排這間總部位於美國的新公司掛牌上市。

另外，特朗普對於字節跳動將保留公司的大部分資產，甲骨文將收購少數股權的做法感到不滿，稱「只是從概念而言，我可以吿訴你，我不喜歡這樣。」並表示未準備好簽署任何協議，指會在17日聽取提議的更多細節。