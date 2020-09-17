歐盟不滿中日韓等國全面禁止進口德國豬肉：違反世貿規定

歐盟9月16日發表聲明，批評中國等國家全面禁止進口德國豬肉。聲明稱，中國、日本、韓國和墨西哥因為德國發生非洲豬瘟而全面禁止進口德國豬肉，形容這是違反世界貿易組織（WTO）的規定。

歐盟：超出必要程度

彭博社報道，歐盟委員會通過電子郵件發表的聲明指出，貿易夥伴對來自受影響歐盟成員國全境的豬肉實施全國進口禁令，更多屬於貿易限制，認為是超出必要程度，從衛生角度看也沒有道理。歐盟稱，德國和歐盟採取措施確保受影響地區的豬肉不離開當地，意味着德國其他地區的豬肉是安全的。

德國9月10日宣布出現確診首宗非洲豬瘟病例，圖為7月在德國一個養豬場內（Getty）

歐盟委員會在聲明中提出，中國、日本、韓國和墨西哥應放寬對德國豬肉的禁令，允許從德國未發生非洲豬瘟疫情的地區進口豬肉。

在這之前，中國國家海關總署網站9月12日刊發聲明稱，由於德國出現非洲豬瘟情況，中國禁止從德國直接和間接進口豬肉。禁令從9月11日生效，所有晚於此日期的從德國進口的豬肉應該全部退回和銷燬。9月11日以前從德國進口的豬肉和豬肉製品應該加強檢疫監督。

中國、歐盟、德國領導人9月14日舉行視像會晤，德歐領導人之後在記者會上就多個爭議問題表態：

+ 5 + 5 + 5

中國、歐盟、德國領導人9月14日舉行視像會晤，宣布簽署《中歐地理標誌協定》。中國商務部網消息顯示，該協定共納入中歐雙方550個地理標誌，涉及酒類、茶葉、農產品、食品等。包括來自中國的安溪鐵觀音、五常大米、四川泡菜等將獲得歐盟的保護。