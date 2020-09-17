美國山火18年來最嚴重　濃煙吹到加拿大與歐洲

歐洲科學家9月16日指，美國加州及其他西部地區的山火是該國18年來最嚴重，其產生的大量濃煙影響北美大範圍地區，甚至吹到歐洲。

歐洲哥白尼大氣監測局（Copernicus Atmosphere Monitoring Service，CAMS）的科學家利用衛星觀測技術，跟踪世界各地的山火活動。科學家指，美國2020年山火的劇烈程度，是整個美國及多個受災州份2003年至2019年平均數的「數十至數百倍」。

圖為9月16日美國俄勒岡州一名男子在波特蘭市中心威拉米特橋旁走過。（AP）

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CAMS高級科學家帕林頓（Mark Parrington）說：「這些火災的規模和強度處於的水平，遠高於我們監測數據所涵蓋18年間的任何年份。」

根據CAMS數據和衛星圖像，在最巨大的煙霧於西岸近岸停留數天的同時，煙霧近幾日開始橫過美國和加拿大。CAMS表示，煙霧上周末穿過大西洋到達北歐，預計在未來數天還會再次發生。

帕靈頓說：「這些大火向大氣層發出太多的污染，以至我們在8,000公里以外仍能看到濃煙，這真相反映它們在其強度及持續時間上的毀滅性。」

根據CAMS，加州、俄勒岡州及華盛頓州的山火已合計排放約3,340萬噸二氧化碳。