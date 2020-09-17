美媒：特朗普36小時內決定TikTok命運　甲骨文將獲兩成股權

甲骨文提交TikTok合作計劃，白宮迄今仍然未有最終決定。消費者新聞與商業頻道（CNBC）9月17日引述知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）將於24至36小時內決定TikTok命運。根據計劃，甲骨文將得到TikTok約兩成股權。

知情人士透露，特朗普和內閣官員以及其他顧問正在商討是否通過甲骨文的計劃，官員持不同意見，包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和高級顧問庫什納（Jared Kushner）。

特朗普曾表示，反對TikTok母公司字節跳動保留部份股權。不過知情人士指，所有權股份比例不是談判的議題之一，估計不太可能有變動。

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報道指，沃爾瑪（Walmart）亦將參與合作計劃。行政總裁Doug McMillon預計將於新成立的董事會佔一席位。

彭博社同日引述知情人士報道，財政部、字節跳動和甲骨文已經初步同意競購TikTok的條款。報道指，財政部向字節跳動發送經修訂的條款，公司和甲骨文同意改動。相關人士透露，改動是為了回應對交易的國家安全憂慮。