美媒：甲骨文傳持股TikTok少於兩成　TikTok或以在美上市利誘華府

美媒9月17日引述知情人士透露，美國財政部、字節跳動和甲骨文（Oracle）已初步同意甲骨文收購TikTok美國業務的條款。美國總統特朗普（Donald Trump）9月17日表態。

美國總統特朗普將有權批准或否決有關TikTok的任何交易，他的表態備受關注。圖為特朗普9月10日在華盛頓白宮出席新聞發布會。（Reuters）

路透社17日報道，美國總統特朗普17日表示，他的政府17日就TikTok問題與沃爾瑪（Walmart）和甲骨文進行溝通，但TikTok的交易並沒有太大變化。

特朗普在離開白宮前往威斯康星州前對記者說：「我們正在做決定。我們今天（17日）與沃爾瑪和甲骨文進行溝通。我想微軟（Microsoft）仍然參與其中。」

特朗普說：「我們將做出決定，但沒什麼改變。我們很快就會做出決定。」

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）9月17日引述知情人士報道，美國總統特朗普將於24至36小時內決定TikTok美國業務的命運。根據計劃，甲骨文將得到TikTok約兩成股權。

彭博社9月17日報道，據知情人士透露，美國財政部、TikTok所有者字節跳動有限公司和甲骨文公司已初步同意了甲骨文收購TikTok美國業務的條款。

+ 2 + 2 + 2

知情人士說，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）9月16日晚間向字節跳動發送一份修改後的條款清單，字節跳動和甲骨文已經接受。據稱，這些變化是為了解決對TikTok美國業務交易的國家安全擔憂。

字節跳動正試圖爭取美國批准該公司與甲骨文的交易，使字節跳動擁有TikTok的多數股權。

一位知情人士說，白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）已知道修改後的條款，但尚未深入審查最新的細節，也沒有就美國總統特朗普是否應該簽署這項協議發表意見。

美國「封殺」TikTok：圖為7月7日鏡頭下位於中國北京的字節跳動辦公室。（AP）

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）17日較早時稱，擔心甲骨文對TikTok的收購可能是一種「重新包裝」，不會達到特朗普的目標。

梅多斯說：「我們仍在研究交易的潛在細節，以及其是否符合國家安全與美國利益的臨界值。」

根據該計劃，甲骨文將收購新成立的TikTok的少數股權，TikTok的總部將設在美國，獨立董事會將得到美國政府的批准。

知情人士說，新條款包括20頁有關數據和國家安全的詳細條款，旨在保護美國公民的數據不落入中國人之手。根據這些條款，董事會必須完全由美國公民組成，並包括一個國家安全委員會。

圖為7月17日中國北京一名男子穿着宣傳TikTok的T恤到Apple Store。（AP）

該機構將由一位美國數據安全專家擔任主席，他將是美國外國投資委員會（CFIUS）的主要聯絡人，該委員會將負責監督美國政府關注的任何問題。而此前的條款並沒有包括組建該委員會的內容。

根據擬議中的交易條款，甲骨文將全面訪問TikTok的源代碼和更新，以確保該公司的中國母公司字節跳動沒有使用後門訪問的TikTok1億美國用戶的數據。

TikTok中國母公司的至少三名股東，包括泛大西洋（General Atlantic）、紅杉資本（Sequoia Capital）和Coatue Management等將入股新業務。

其中一位知情人士說，沃爾瑪公司也對投資感興趣，並有可能在董事會獲得一個席位。

路透社9月17日援引消息人士的說法稱，字節跳動目前正計劃將TIkTok未來在美國上市，但前提是美國政府須批准該公司與甲骨文進行交易。屆時Walmart亦會持有股份，惟根據兩名消息人士稱，暫未知規模有多大。