【美國大選】FBI警告俄羅斯干預大選　特朗普：中國威脅更大

美國總統大選在11月舉行，聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）9月17日表示，俄羅斯正散播虛假消息，針對民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的選情，以及影響美國民眾對選舉過程的信心。

克里斯托弗·雷17日出席參議院國土安全委員會的聽證會，指今年大選正值新型冠狀病毒（COVID-19）疫情之下，為敵對外國勢力提供充足的機會展開虛假信息戰和外國影響力的行動。他非常憂慮大選出現一連串不實消息，損害對大選結果的信心。他亦指出俄羅斯亦企圖削弱被莫斯科視為反俄的美國政權。

美國情報部門經過多次審視後，認為俄羅斯曾經在2016年大選打擊當時的民主黨候選人希拉里（Hilary Clinton），刺激共和黨的特朗普（Donald Trump）成功入主白宮。克里姆林宮和特朗普都多次否認指控，特朗普在克里斯托弗·雷作供後於Twitter留言，犒中國的威脅比俄羅斯更大。

But Chris, you don’t see any activity from China, even though it is a FAR greater threat than Russia, Russia, Russia. They will both, plus others, be able to interfere in our 2020 Election with our totally vulnerable Unsolicited (Counterfeit?) Ballot Scam. Check it out! https://t.co/mH3vrHWvS8 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2020

克里斯托弗·雷亦指，華府之前主要集中於應付俄羅斯的影響，但FBI現在已經擴大視線範圍，在11月3日大選前對抗來自中國、伊朗及其他敵對勢力的有害行動。他又稱，FBI密切留意中國企圖獲取美國的科技與其他敏感技術，指部門「每10小時」就展開與中國有關的反情報調查。