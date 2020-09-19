解放軍台海演練　蓬佩奧斥北京以軍事恫嚇回應克拉奇訪台

美國國務院負責經濟增長、能源和環境事務的國務次卿克拉奇（Keith Krach）訪問台灣，獲總統蔡英文宴請。解放軍同日派出18架戰機於台海演練。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月18日表示，北京的做法是「軍事恫嚇」。

蓬佩奧訪問圭亞那期間向記者表示：「我們派遣代表團赴台出席追思禮拜，中國方面顯然是以軍事恫嚇回應。」

圖為2020年9月18日，台灣外交部發放相片，外交部長吳釗燮會見美國國務院負責經濟增長、能源和環境事務的國務次卿克拉奇。（AP）

蔡英文當晚間宴請克拉奇代表團，外交部長吳釗燮和台積電創辦人張忠謀亦出席是日晚宴。蔡英文感謝克拉奇對促進台美關係的卓著貢獻，期盼未來台美雙方共同努力，持續為維護印太地區的和平穩定及繁榮發展帶來積極正面效益。

克拉奇同日較早前會見外交部長吳釗燮，針對台美關係各項議題及未來合作項目交換意見。外交部說，台灣將持續在互信互利良好基礎上，深化台美全球合作夥伴關係。

行政院長蘇貞昌亦接見克拉奇，就台美共同面對的挑戰、經濟相關議題及未來合作交換意見。蘇貞昌表示，美國是台灣最重要的經貿夥伴，希望雙方透過更多政府間的互動，使夥伴關係更緊密。