美國駐聯合國大使首次會晤台灣高官共進午餐　中方：堅決反對

在美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）9月17日訪問台灣之際，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）與台灣代表在紐約共進午餐，引發輿論關注。中方表示對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

克拉夫特（右）表示作為東道主歡迎李光章來到紐約，兩人聊了很多不同範疇的議題，包括了解他的家庭與經歷，以及他對華人的尊重和欽佩，又討論了台灣的技術革新（AP）

據美聯社9月17日報道，克拉夫特9月16日與台灣駐紐約辦事處處長李光章共進午餐，稱此次的餐敘是「歷史性」的會面，並表達對台灣重返聯合國的支持，也期待未來能與台灣總統蔡英文會面。

克拉夫特表示「我按照總統的意思做正確的事情，我覺得他在尋求加強並深化與台灣的雙邊關係，而我希望能代表政府繼續這樣做」。

在會晤中，克拉夫特和李光章討論如何更好地幫助台灣參與聯合國的不同方法，她強調台灣人民的聲音「需要被聽見，而他們正被北京邊緣化」。「這真的令人遺憾，因為他們應該如其他人一樣參與聯合國事務。」克拉夫特認為，美國如果不為台灣挺身對抗北京，誰會挺身而出？不只台灣，還有香港和其他地方呢？她稱「下一步是表現出美國的支持時候了。」

李光章則形容克拉夫特是「出色的外交官」，他稱「台灣和美國擁有民主、人權和法治的共同價值觀，我們可以成為很好的夥伴」。

美聯社分析指出，這次為台灣高級官員首次與美國駐聯合國大使會面，且在美國副國務卿克拉奇訪問台灣前會面，可視為特朗普（Donald Trump）政府更進一步加深關係的象徵。

中方：堅決反對

對於克拉奇訪問台灣，中國外交部發言人汪文斌9月17日回應稱，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫明確的。美方執意安排克拉奇訪問台灣，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，助長台獨分裂勢力的囂張氣焰，破壞中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

汪文斌強調，我們敦促美方充分認清枱灣問題的高度敏感性，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，立即停止美台官方往來和提升實質關係，慎重處理涉台問題。中方將根據形勢的發展進行必要反應。