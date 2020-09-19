蓬佩奧出訪巴西大談委內瑞拉議題　疑為爭取拉丁裔選民支持

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月18日繼續訪問南美四國之旅，他在巴西參觀當地的委內瑞拉難民中心，又宣布美國將撥款幫助委內瑞拉難民。 美國有智庫指出，蓬佩奧此行目的之一與美國大選有關，疑是藉此為總統特朗普（Donald Trump）爭取拉丁裔選民支持。

蓬佩奧18日到訪巴西城市博阿維斯塔（Boa Vista），並與巴西外交部長阿勞若（Ernesto Araújo）參觀難民中心。近年由於委內瑞拉經濟低迷、政局不穩，大批難民湧到鄰國巴西。

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蓬佩奧：美國將幫助委內瑞拉難民

他呼籲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下台，又宣布美國會提供3.48億美元幫助委內瑞拉難民。

蓬佩奧到訪南美四國被指與美國大選有關。美國智庫華盛頓拉丁美洲研究所（Washington Office on Latin America）負責委內瑞拉的總監雷伊斯（Geoff Ramsey）說：「蓬佩奧正在訪問的每個國家都是圍繞着委內瑞拉，這是非常顯眼的。」

雷伊斯稱「事實是我們國內在進行競選活動，而白宮視委內瑞拉政策與其在佛羅里達州的競選活動密不可分。」佛羅里達州是美國大選的關鍵戰場，州內有大批拉丁裔選民可能會關注有關外交政策。