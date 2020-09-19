12港人潛逃｜聯合國人權辦促中國確保被捕者迅速接觸所選律師

12名香港人8月底涉嫌潛逃離境時遭廣東海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所。聯合國人權事務高級專員辦事處9月18日在社交網站發文，促請中國政府確保事件透過正當程序處理，包括讓被捕者迅速接觸自己選擇的法律代表。

We urge Chinese authorities to ensure due process rights to group of 12 Hong Kongers arrested at sea, including swift access to legal representation of their choosing. — UN Human Rights (@UNHumanRights) September 18, 2020

該辦事處在Twitter發文表示，促請中國政府部門確保12名在海上被捕的香港人獲得事件以正當程序處理的權利，包括讓他們能迅速接觸自己選擇的法律代表。

香港保安局局長李家超接受《無綫新聞》訪問時指，12名港人身體狀況良好，現時已按當局提供律師名單揀選兩名代表律師，並已向內地跟進律師資料，供被捕人家屬聯繫。

但被捕人士家屬在Facebook專頁「12港人關注組」上發聲明，指對於李家超的說法感錯愕，強調早前已多次表明拒絕「官派律師」，促請當局立即讓家屬委託的律師面見被拘留者。