羅冠聰成《時代》百人名單讀者票選環節首位　冀12港人平安回港

政情
撰文：
最後更新日期：

美國《時代》周刊（TIME）每年均會讓讀者投票，揀選該年度對世界最有影響力的人，其後由《時代》周刊編輯選定的100個代表人物名單。本年度的《時代》周刊百人名單的讀者票選環節，結果今日(19日)出爐，470萬讀者投票中，香港眾志前主席羅冠聰得票為3.8%，成為讀者票選環節首位，是繼去年「香港示威者」後，連續第二年由香港人奪得票選第一。

羅冠聰於社交問題發文回應結果時指「感謝各位對本人的厚愛」，認為無論是黃之鋒、周庭或梁天琦被《時代》周刊的編輯部選中上榜，港人都會全力支持，把握將香港人訴求在國際曝光的機會，又希望十二位被扣押在深圳鹽田區看守所的港人能平安回港。

本年度的《時代》周刊百人名單的讀者票選環節當中有470萬讀者投票，香港眾志前主席羅冠聰得票為3.8%，成為讀者票選環節首位，是繼去年「香港示威者」後，連續第二年由香港人奪得票選第一。（羅冠聰Facebook貼文）

排在羅冠聰之後的是「醫護人員」，得票為3.7%，在疫情下仍要上班的「必要人員」排第三，得票3.4%。《時代》周刊編輯選定的100個代表人物名單將於9月22日揭曉。

羅冠聰回應結果時指，名單的最終結果為何其實不重要，指他會繼續為香港及公義發聲，又指4年前當選為立法會議員時曾宣誓服務港人，稱此莊嚴承諾不會改變。羅冠聰又表示，希望全球民主國家能共同守護民主，遏止中共威權擴張，政治犯可以全部與家人重聚，而流亡海外的港人則能早日回港。

▼部份入圍《時代》網上票選年度風雲人物▼

+9
+9
+9

去年，「香港示威者」也於讀者投票結果中排第一位，惟《時代》雜誌的編輯們最終選出瑞典環保少女 Greta Thunberg為年度風雲人物。

六四集會案　羅冠聰張崑陽不在港未上庭　控方求禁24被告出境被拒
民主黨文宣引羅冠聰言論　黃之鋒炮轟　胡志偉：無將立場加諸於羅
羅冠聰入圍《時代》網上票選年度人物　習近平、吳京皆入榜
港版國安法｜報道指張崑陽疑離港赴英　與羅冠聰等組「流亡議會」
港台訪羅冠聰節目下架　梁家榮內部解說：不可成傳播反國安法平台
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。