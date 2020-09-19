羅冠聰成《時代》百人名單讀者票選環節首位　冀12港人平安回港

美國《時代》周刊（TIME）每年均會讓讀者投票，揀選該年度對世界最有影響力的人，其後由《時代》周刊編輯選定的100個代表人物名單。本年度的《時代》周刊百人名單的讀者票選環節，結果今日(19日)出爐，470萬讀者投票中，香港眾志前主席羅冠聰得票為3.8%，成為讀者票選環節首位，是繼去年「香港示威者」後，連續第二年由香港人奪得票選第一。 羅冠聰於社交問題發文回應結果時指「感謝各位對本人的厚愛」，認為無論是黃之鋒、周庭或梁天琦被《時代》周刊的編輯部選中上榜，港人都會全力支持，把握將香港人訴求在國際曝光的機會，又希望十二位被扣押在深圳鹽田區看守所的港人能平安回港。

本年度的《時代》周刊百人名單的讀者票選環節當中有470萬讀者投票，香港眾志前主席羅冠聰得票為3.8%，成為讀者票選環節首位，是繼去年「香港示威者」後，連續第二年由香港人奪得票選第一。（羅冠聰Facebook貼文）

排在羅冠聰之後的是「醫護人員」，得票為3.7%，在疫情下仍要上班的「必要人員」排第三，得票3.4%。《時代》周刊編輯選定的100個代表人物名單將於9月22日揭曉。

羅冠聰回應結果時指，名單的最終結果為何其實不重要，指他會繼續為香港及公義發聲，又指4年前當選為立法會議員時曾宣誓服務港人，稱此莊嚴承諾不會改變。羅冠聰又表示，希望全球民主國家能共同守護民主，遏止中共威權擴張，政治犯可以全部與家人重聚，而流亡海外的港人則能早日回港。

▼部份入圍《時代》網上票選年度風雲人物▼

+ 9 + 9 + 9

去年，「香港示威者」也於讀者投票結果中排第一位，惟《時代》雜誌的編輯們最終選出瑞典環保少女 Greta Thunberg為年度風雲人物。