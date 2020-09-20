特朗普稱TikTok捐50億美元　字節跳動否認

美國總統特朗普（Donald Trump）9月19日稱，他理論上已經批准了TikTok和美國公司的協議，協議包括TikTok在美國設立一個50億美元的教育基金。但是TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）否認。

字節跳動9月20日表示，有媒體報道稱，TikTok將在美國設立一個50億美元的教育基金。特此澄清，我們也是從新聞中第一次聽說50億美金的教育基金。公司一直致力於教育領域的投入，也計劃和合作夥伴、全球股東一起為全球的學生啟動基於AI和視頻技術的在線課堂項目。

9月19日，特朗普對記者說，他批准了甲骨文（Oracle）與TikTok的合作協議。「這筆交易得到了我的祝福」，特朗普說，「我在理論上已經批准了交易」。

特朗普還宣布，交易內容還包括對一項教育項目捐款50億美元。「他們將為美國青年人的教育設立一大筆基金，這太好了，這是我所要求的，接下來就看這一切會不會發生」。

他還透露，新公司很有可能在德州註冊成立，將會招募至少25,000人。這將是一家全新的公司，與任何外部國家沒有關係，與中國沒有任何關係，絕對安全。

特朗普有關TikTok在美設立教育基金的說法遭到了反駁。（AP）

彭博社9月19日也報道稱，據知情人士透露，9月18日，特朗普與甲骨文董事長艾利森（ Larry Ellison）和沃爾瑪首席執行官麥克米倫（Doug McMillon）進行了交談，吿訴他們，他仍然希望美國政府收到現金支付作為交易的一部分。其中一位知情人士說，他們同意為教育事業捐款，以滿足特朗普的要求。

報道稱，據知情人士透露，新成立的這家美國公司打算在大約一年後進行首次公開募股（IPO）。其中一位知情人士說，TikTok計劃將在上市所得中撥出50億美元，貢獻美國的教育。

在字節跳動與美國公司商談TikTok合作協議時，特朗普反覆強調，是美國政府促成了這筆交易，因而美國政府應該獲得報酬。但是專家認為，相關做法並沒有先例，也違反了美國的法律。

特朗普對於美國政府無法獲得報酬一事在9月16日表達不滿。9月18日，特朗普命令美國商務部發布TikTok禁令，從9月20日起，美國民眾將無法下載TikTok的APP。由於談判出現積極進展，這項禁令被推遲至9月27日生效。