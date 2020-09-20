美國民調：13國民眾對特朗普信任度低於習近平

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）9月15日公布一份民意調查，結果顯示在13個國家民眾對6國領袖置信度中，美國總統特朗普（Donald Trump）「墊底」，低於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平。

皮尤研究中心6月10日至8月3日透過電話訪問13個發達國家13,273名成人。13個已發展國家包括加拿大、英國、法國、德國、意大利、丹麥、西班牙、瑞典、比利時、荷蘭、澳洲、日本與韓國。

受訪者被問到，是否對個別領袖在處理世界事務「做正確的事」有信心，以13個國家受訪者答案的中位數計算，76%人對德國總理默克爾（Angela Merkel）有信心，令她在6國領袖中居首，其次是有64%人信任的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）；英國首相約翰遜（Boris Johnson）以48%排名第3。普京得23%。習近平為19%，特朗普以16%敬陪末座。

民調顯示，歐洲受訪者對特朗普處理國際事務的信心低於亞洲太平洋地區的受訪者，對特朗普信心最低的是比利時，有9%受訪者對他有信心，其次是丹麥和德國，兩國均有10%。相比下，25%日本受訪者對特朗普處理國際事務有信心，澳洲23%，韓國17%。