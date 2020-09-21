【金斯伯格離世】今天的我打倒昨天的我　共和黨支持提名陷兩難

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）逝世，大法官席位懸空，由誰填補成為焦點。但除了由誰接替外，何時提名人選成為更重要的爭論，總統特朗普（Donald Trump）有意盡快提名，但遭遇民主黨，甚至共和黨內的反對。

圖為9月20日，民眾前往美國最高法院外，悼念逝世的金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）。（Getty）

特朗普在9月19日表示，他將會在稍後的一星期內提名一位女性接任金斯伯格的位置，並稱自己在選擇上「偏好女性多於男性」。

外界分析金斯伯格逝世的事件，會成為共和黨與民主黨新一輪政爭的開端。除了因為選擇偏好左或右的大法官，會影響最高法院的平衡外，何時提名人選成為了更重要的爭論點。

分析指特朗普急於在大選前提名大法官，是為借提名爭取支持。其中有猜測特朗普將會提名拉丁裔女性接任，以爭取黑人及女性選民的支持。現在特朗普已表明提名女性，動機已相當明顯。

共和黨陷兩難

不過除了民主黨反對以外，共和黨內部亦出現反對聲音。美國阿拉斯加州參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）及緬恩州參議員柯林斯（Susan Collins），已先後表明反對有關提名。

《華盛頓郵報》一篇評論文章指出，共和黨內部對事件陷於兩難，因為若共和黨現時表明支持及早提名，就等於「今天的我打倒昨天的我」。

圖為9月15日，共和黨參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），外界關注麥康奈爾的最終決定。（Getty）

在美國2016年大選年之時，最高法院大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）逝世，時任總統奧巴馬（Barack Obama）欲提名上訴庭法官加蘭（Merrick Garland）接任，遭共和黨反對。當年同為參議院多數黨領袖的麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，美國人應對由誰提名大法官有選擇權，因此提名不應在大選前進行。

而更甚的是，當時的提名距離大選仍有8個月，今天提名卻只有不足兩個月，共和黨若支持提名，必然成為民主黨指責的話柄。

但另一方面，共和黨若拒絕現在提名，亦可能會冒上另一個風險：在11月的大選中將包括參選院35席的補選，若共和黨在選舉中落敗，在參眾兩院、甚至總統亦在民主黨手中時，共和黨將失去選擇機會。屆時大法官的任命和人選，將一面倒向民主黨的意思進行。