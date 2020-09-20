除甲骨文外還有沃爾瑪　為何Walmart執着參與TikTok交易？

美國總統特朗普（Donald Trump）9月19日表示，將批准甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）與抖音海外版TikTok的交易。沃爾瑪最初是與微軟（Microsoft）一同參與收購談判，但在談判失敗後，沃爾瑪跳了出來，改與甲骨文合作，成為交易一員。 沃爾瑪為何要參與這次交易？這將對沃爾瑪帶來什麼好處？

圖為7月20日，美國新澤西州一間沃爾瑪超市的顧客購物情況。沃爾瑪是美國最大的實體超市，但在網上卻遠輸對手亞馬遜。（Reuters）

在特朗普宣布有關安排後，商務部亦隨即宣布，針對TikTok的禁令將延後一周至9月27日執行。目前正等待中國政府的回應及釐定交易細節，特朗普的贊成不代表TikTok在美國的業務已得救，但最少不會在20日就被封禁。

在微軟談判失敗後改與甲骨文合作

沃爾瑪是這次交易的其中一員，沃爾瑪在19日發表聲明，表示他們購入新成立的TikTok Global 7.5%股權，並成為5名董事的一員。聲明表示沃爾瑪將成為TikTok的商業合作夥伴，為TikTok Global提供電子商務、履行、付款和其他渠道的服務。

沃爾瑪最初與微軟一同參與TikTok業務的收購談判，但在字節跳動正式拒絕微軟的收購後，沃爾瑪表示他們可以和「其他伙伴」繼續談判交易。最初沃爾瑪拒絕透露是誰，目前可確定沃爾瑪改與甲骨文合作，最終成為交易協議的一員。

圖為9月15日，位於加州的TikTok美國總部。（Reuters）

TikTok的廣告效益大

在美國，沃爾瑪的最大對手是亞馬遜（Amazon）。但相比下亞馬遜在網上購物的份額遠遠超越沃爾瑪。根據eMarketer在2月的數字，第一名的亞馬遜在網絡銷售市場佔38.7%，第二名的沃爾瑪只有5.3%。

外界分析沃爾瑪參與TikTok的談判，是希望藉TikTok的流行程度與功能，與亞馬遜競爭。

以廣告為例，TikTok除標準會在每段短片間插入廣告外，TikTok會容許廣告商購買名為「#標籤挑戰」（Hashtag Challenge）的功能，該功能鼓勵用戶拍攝帶有相關產品的短片，進一步為產品帶來曝光與宣傳。程式內亦設有購物頁面，讓感興趣的用戶直接在TikTok內購買相關產品，毋須離開程式。

在6月時候，TikTok推出了一項名為TikTok For Business的新項目，吸引廣告客戶落廣告，讓用戶在打開程式時就顯示相關廣告。TikTok在拓展廣告市場不遺餘力。

而TikTok的原版，即中國大陸的抖音，事實走得更前更遠。抖音在2017年已推出程式內購物服務，甚至鼓勵用戶在抖音中開設網店。現在每天都有超過4億用戶透過抖音購物。

加上TikTok的用戶大多為年輕人，有相當程度的購買力，因此不難想像沃爾瑪希望透過在TikTok的合作，增加產品的曝光與銷售量，以爭奪美國的網上購物市場。