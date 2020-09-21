美媒：TikTok協議未滿足特朗普多個要求　包括國家安全和控制權

在9月20日封禁TikTok最後期限的前幾個小時，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署了TikTok交易協議。美媒稱，雖然特朗普對協議表示慶祝，但是特朗普的多項關鍵要求並未獲得滿足。

美國總統特朗普對字節跳動為了讓TikTok繼續在美國運營而與甲骨文達成的交易表示「祝福」。圖為特朗普於9月19日在北卡羅來納州費耶特維爾（Fayetteville）的費耶特維爾地區機場（Fayetteville Regional Airport）的競選集會上講話。（AP）

美國彭博社9月20日報道，對於特朗普政府的強硬派來說，他們希望對北京採取更強硬的立場，並將TikTok視為對美國國家安全的威脅，認為這是對中國發起攻擊的完美時機。

但在9月20日封禁TikTok最後期限前幾個小時，特朗普簽署的TikTok交易協議幾乎沒有做到這些。

特朗普表示，他希望該公司的美國部分歸一家美國公司所有。但中國字節跳動有限公司仍是新成立的美國公司的大股東。在未來的一輪融資中，這家新公司將包括甲骨文（Oracle）公司和沃爾瑪（Walmart）公司的新投資。

特朗普表示，出於國家安全原因，他希望這些數據留在美國人手中。但專家表示，演算法本身仍將屬於字節跳動，因此美國國家安全問題仍然存在。

彭博社指出，特朗普確實取得了部分勝利。新公司將在德克薩斯州設立總部，並承諾將招聘2.5萬名美國人，但沒有提供招聘的具體情況或時間表。

董事會將由美國人管理。最重要的是，在距離美國大選還有6周的時候，此舉結束了一場危機。

惟安全專家表示，儘管甲骨文和美國董事會已經了解TikTok的演算法和數據，但人們對TikTok最初的擔憂仍未得到解決。