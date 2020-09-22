【金斯伯格離世】特朗普最快本周末公布提名　已與其中一人會面

美國總統特朗普（Donald Trump）9月21日表示，他已把填補最高法院大法官的人選縮窄至4至5人，相信最快可於25或26日公布。

圖為2018年5月，巴雷特（Amy Coney Barrett）出席聖母大學法學院的演講。巴雷特是最高法院大法官大熱人選之一。（AP）

特朗普在出席霍士新聞（Fox News）一個節目訪問時，表示參議院的表決應該在大選前進行。他透露已把人選縮窄至4至5人，相信最快可在9月25或26日公布。

霍士新聞在另一個報道，引述共和黨消息指出，52歲第十一巡迴上訴法院法官拉戈阿（Barbara Lagoa），及48歲的第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）是其中的熱門人選。

美聯社報道指，特朗普在21日與巴雷特會面。報道引述消息人士指出，拉戈阿因缺乏保守傾向的裁決紀錄，白宮內部對拉戈阿的興趣正在減少，但巴雷特正深受共和黨歡迎。

美國最高法院自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）逝世，特朗普有意盡快推舉人選取代，遭遇民主黨及部分共和黨議員反對。民主黨表示選民有權參與決定新任法官人選，要求在大選後才決定人選。共和黨在2016年曾用相同理由，反對前總統奧巴馬（Barack Obama）提名加蘭（Merrick Garland），接任當年逝世的大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）。